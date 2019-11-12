Кречета из Кыргызстана Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии

Главы природоохранных ведомств России и Кыргызстана посетили совместный соколиный центр «Мурас» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поблагодарил кыргызских коллег за помощь по документальному сопровождению и выдаче разрешений на передачу кречетов из центра в дар королю Саудовской Аравии и наследному принцу Абу-Даби в ходе официального визита на Ближний Восток президента России Владимира Путина.

В ГАООСиЛХ отметили, что в международном соколином центре планируется увеличение числа пар соколов из Аравии и Европы.

«Из-за хороших климатических условий для содержания и разведения соколов в настоящее время здесь идет строительство дополнительных питомников. Кроме того, в центре есть инкубатор. В будущем здесь намерены создать соколиную сборную команду для участия в международных соревнованиях», — сказали в ведомстве.

В 2019 году впервые в соколином центре «Мурас» в Иссык-Кульской области вылупились 62 птенца.

Дмитрий Кобылкин заметил, что в РФ планируют создать международный орнитологический центр репродукции редких исчезающих соколиных пород с опорой на опыт, наработки и кадровый персонал центра «Мурас».

«Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с руководством Камчатского края определило местоположение будущего питомника в Мильковском районе полуострова. Планируем, что это будет крупнейший комплекс, включающий многофункциональный орнитологический корпус, облеточную башню, перепелиную ферму, блоки питания для соколов, вольеры для молодняка, жилой фонд, станцию техобслуживания и другие корпуса, необходимые для реализации проекта. Проект представлен президенту РФ Владимиру Путину в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре и получил его одобрение», — подчеркнул он.

Министр добавил, что аналогичные питомники планируется разместить и в других регионах России.

Кыргызско-Российский соколиный центр «Мурас» находится в селе Сары-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области. Он построен в 2016-м. Общая площадь центра составляет 12 гектаров. В настоящее время здесь содержатся 130 пар соколов.