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Общество

На дороге с круговым движением в городе Токмаке новые правила проезда

В городе Токмаке на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт, где организовано круговое движение, установлены новые правила движения. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

По ее данным, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по круговому перекрестку.

В ближайшее время будут установлены новые правила движения на круговых перекрестках на автодорогах Бишкек — Нарын — Торугарт в районе ГЭС-5, Алматы — Бишкек — Ташкент в районе села Маевки и Бишкек — Ош на въезде в город Кара-Балту.
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