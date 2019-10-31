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Общество

Депутат парламента написал новый закон «О молодежи»

Депутат парламента Дастан Бекешев написал новый закон «О молодежи». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор предлагает правительству разработать стратегическое и программное определение молодежной политики на ближайшие пять лет, принять государственные социальные нормы и нормативы, закрепляющие минимальный уровень социальной помощи и услуг для молодежи. Дастан Бекешев также считает, что кабмину необходимо финансировать инициативы молодежи из госбюджета. Депутат предлагает проработать вопрос организации Республиканского конгресса молодежи.  

В Кыргызстане молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 28 лет. 
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