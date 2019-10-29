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Общество

Пропавшего жителя Баткена задержали в Таджикистане. За нарушение режима границы

Житель Баткенского района Асылбек Каримов задержан пограничниками Таджикистана за нарушение режима государственной границы. Об этом 24.kg сообщили в ГПС КР.

По их данным, пограничным представителем Кыргызстана по Баткенской области была проведена встреча с таджикской стороной, на которой обсуждался вопрос передачи Асылбека Каримова.

«Но в соответствии с законодательством Таджикистана гражданин КР теперь обязан оплатить штраф», — отметили в ГПС.

В ведомстве отметили, что 26 октября им удалось вернуть двоих граждан КР, которые ранее были задержаны пограничниками Таджикистана. Сейчас ведутся работы по возвращению Асылбека Каримова.

Напомним, Асылбек Каримов 24 октября поехал на базар в Чарко (Таджикистан) и не вернулся.
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