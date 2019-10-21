Мальчик-калькулятор из Бишкека выступил на шоу талантов «Удивительные люди»

Двенадцатилетний Арсен Рахымбеков из Бишкека выступил на российском шоу талантов «Удивительные люди». Выпуск вышел в эфир 20 октября на телеканале «Россия-1».

Подросток решал математические задачи с невероятной скоростью, соревнуясь со студентами третьего курса математического факультета, чем вызвал восторг среди зрителей и поразил жюри конкурса. Юный бишкекчанин справился с расчетами быстрее всех.

В прошлом году Арсен участвовал в мировом чемпионате по ментальной арифметике, который прошел в Германии, где был единственным представителем из Центральной Азии. А недавно он занял первое место в олимпиаде, прошедшей на Иссык-Куле.

Подросток сказал, что его обычно называют «калькулятор бала» (мальчик-калькулятор). «Когда-то я увидел в программе «Удивительные люди» одного участника, который очень быстро считал, и решил тоже научиться. Мы с братом начали изучать ментальную арифметику, до сих пор соревнуемся и совершенствуемся. Без брата я бы не достиг таких успехов», — рассказал Арсен в программе.

По его словам, сейчас он производит вычисления со скоростью 3 миллисекунды.