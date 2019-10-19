Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру

Отец 14-летнего Эмира, покончившего с собой из-за шоколадки 11 октября в микрорайоне «Восток-5» Бишкека, обратился в прокуратуру. Об этом Нурбек Казаков заявил 24.kg.

Сообщалось, что подростки украли шоколадку в супермаркете, их поймали сотрудники охраны магазина и пригрозили, что скажут родителям.

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Нурбек Казаков рассказал, что в тот день его сын с друзьями пошел в супермаркет «Алма» и действительно украл шоколадку. Сотрудники службы безопасности поймали двух ребят, а Эмиру удалось сбежать.

«Я дал сыну деньги на карманные расходы, и он ушел к друзьям. Примерно в 17.00 мне позвонила учительница Эмира, расказала, что его и других мальчиков задержали сотрудники охраны торгового центра ГУМ «Чынар» за то, что они якобы украли шоколадку. Я позвонил сыну, он сказал, что подходит к дому. Когда спросил, что произошло, он не ответил, связь оборвалась. Звонил ему несколько раз, телефон был отключен. Спустя некоторое время стал искать его, но не нашел», — добавил Нурбек Казаков.

Отец погибшего отметил, что, не найдя сына, отправился в торговый центр, где ему нагрубили работники охраны.

«Спросил, где мой сын и почему они не вызвали милицию. Мне сказали: вместо того, чтобы их учить, я должен воспитывать своих детей. Сотрудники охраны стали махать руками, но я не вступил в драку и ушел. Позже в милиции мне сообщили, что мой сын погиб», — говорит Нурбек Казаков.

Он считает, что в смерти мальчика виноваты сотрудники службы безопасности торгового центра. Они должны были передать мальчику милиции, но вместо этого давили на них и напугали.

«Если эти люди со мной так разговаривали, представляю, что они сказали моему сыну. Тело ребенка обнаружили примерно в 18.00. Это была детская шалость. Думаю, правоохранители поговорили бы с детьми так, чтобы не навредить», — считает Нурбек Казаков.

Отец Эмира Нурбекова обратился с заявлением в прокуратуру Свердловского района. Он просит принять меры в отношении работников службы безопасности торгового центра, которые унизили его сына.