В соцсетях сообщают об обнаружении пропавшей путешественницы из Франции

Пользователи соцсетей сообщают, что Флорентина Кариер, пропавшая путешественница из Франции, нашлась. На этот раз в Кемине.

Фото с ней выложил на своей странице в Facebook Мурат Исмаилов.

Однако ГУВД официально информацию не подтверждает.

По данным милиции, супруг пропавшей девушки не забирал заявление. Ранее ее знакомые сообщили 24.kg, что Флорентина нашлась в ущелье Барскоон. По их словам, с ними связался мужчина, сообщивший, что видел девушку, которая якобы сказала, что останется в Барскооне.

В ГУВД Бишкека отметили, что, по полученной информации, требующей перепроверки, последний раз Флорентину видели в Иссык-Кульской области голосующей на обочине трассы Бишкек — Балыкчи.

Напомним, вчера, 17 октября, знакомые разместили объявление о поиске в социальных сетях. Более недели она не выходила на связь. В последний раз ее видели в Бишкеке 9 октября.