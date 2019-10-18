17:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В соцсетях сообщают об обнаружении пропавшей путешественницы из Франции

Пользователи соцсетей сообщают, что Флорентина Кариер, пропавшая путешественница из Франции,  нашлась. На этот раз в Кемине. 

Фото с ней выложил на своей странице в Facebook Мурат Исмаилов. 

Однако ГУВД официально информацию не подтверждает.  

По данным милиции, супруг пропавшей девушки не забирал заявление. Ранее ее знакомые сообщили 24.kg, что Флорентина нашлась в ущелье Барскоон. По их словам, с ними связался мужчина, сообщивший, что видел девушку, которая якобы сказала, что останется в Барскооне.

В ГУВД Бишкека отметили, что, по полученной информации, требующей перепроверки, последний раз Флорентину видели в Иссык-Кульской области голосующей на обочине трассы Бишкек — Балыкчи.

Напомним, вчера, 17 октября, знакомые разместили объявление о поиске в социальных сетях. Более недели она не выходила на связь. В последний раз ее видели в Бишкеке 9 октября.
Ссылка:
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
Фабьен Селоссе: Кыргызстанда туристтерге акча капчыктай карашат
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
18 октября, пятница
17:24
Президент проверил, как на деньги доноров идет реконструкция Токтогульской ГЭС
17:07
В соцсетях сообщают об обнаружении пропавшей путешественницы из Франции
17:04
ТЭЦ города Ош готова к отопительному сезону
16:21
Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ посетил омбудсмен Токон Мамытов
16:21
Гемодиализные пациенты требуют снять ограничение на количество процедур