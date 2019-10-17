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Общество

Госкомиссия: Регистрация тенгрианства может привести к межконфессиональной розни

Регистрация тенгрианства может представлять угрозу межконфессиональному согласию и стать причиной возбуждения межрелигиозной розни на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по делам религий.

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По ее данным, в ведомство за регистрацией обращалась только одна группа сторонников тенгрианства «Тенирчилик». Вопрос неоднократно рассматривался в суде.

В Госкомиссии отмечают, что в решении Межрайонного суда Бишкека от 10 февраля 2017 года говорится, что религиозным организациям и их объединениям может быть отказано в регистрации, если их деятельность не соответствует законодательству Кыргызстана, представляет угрозу государственной безопасности, социальной стабильности, межэтническому и межконфессиональному согласию, общественному порядку, здоровью и нравственности населения.

«При этом, по мнению суда, данные обстоятельства должны быть подтверждены независимыми экспертами и заключениями соответствующих государственных органов», — подчеркивают в комиссии.

Комплексная религиоведческая экспертиза установила, что основа идеологии «Тенирчилик» не может быть охарактеризована как религия в общепринятом понятии, но может расцениваться как одно из ранних верований.

Следовательно, их последователи вправе настаивать на осуществлении учетной регистрации организации «Тенирчилик» в качестве религиозной организации.

«Однако из полученых от соответствующих организаций заключений следует, что регистрация организации может представлять угрозу межконфессиональному согласию и стать причиной возбуждения розни на территории Кыргызстана. Это является основанием для отказа в регистрации», — отметили в ведомстве.

Напомним, одним из самых известных сторонников тенгрианства в Кыргызстане является Арстан Алай. Он автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной.

На заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги.
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