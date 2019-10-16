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Общество

В Кара-Суйском районе архитекторы устроили забастовку. Недовольны начальством

В Кара-Суйском районе сотрудники управления градостроительства и архитектуры вчера устроили забастовку. Об этом сообщается на телеграмм-канале «Короче».

«Они недовольны тем, что вновь начальником назначили человека, уволенного за нарушения. Этим дело не закончится — сотрудники оставят свою работу и завтра», — отмечается в сообщении.

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве сообщили 24.kg, что сотрудники районного управления обратились с письмом, в котором изложили свои жалобы.

«Сейчас изучаются детали, факты, о которых идет речь в документе», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что руководитель написал заявление об увольнении по собственному желанию. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах.
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