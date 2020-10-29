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Общество

Скончался председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов

Фото со страницы Бишкекглавархитектуры в Facebook. Алымбек Абдраимов

Скончался председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов. Об этом сообщается на странице Бишкекглавархитектуры в Facebook.

«Алымбек Абдраимов более 30 лет проработал в области градостроительства и архитектуры, он автор генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки городов и поселков по всей республике. В 2014 году избран председателем Союза архитекторов Кыргызстана», — отметили в БГА.

Также Алымбек Абдраимов был президентом Международной ассоциации Союзов архитекторов стран СНГ, Грузии и Сербии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171329/
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