Фото со страницы Бишкекглавархитектуры в Facebook. Алымбек Абдраимов

Скончался председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов. Об этом сообщается на странице Бишкекглавархитектуры в Facebook.

«Алымбек Абдраимов более 30 лет проработал в области градостроительства и архитектуры, он автор генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки городов и поселков по всей республике. В 2014 году избран председателем Союза архитекторов Кыргызстана», — отметили в БГА.

Также Алымбек Абдраимов был президентом Международной ассоциации Союзов архитекторов стран СНГ, Грузии и Сербии.