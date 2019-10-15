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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Следствие не препятствовало Фариду Ниязову. В МВД недовольны решением суда

В МВД прокомментировали постановление Первомайского районного суда в ответ на жалобу адвокатов экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

В ведомстве утверждают, что никто не воспрепятствовал ознакомлению подозреваемого и его защитника с материалами дела. Фарид Ниязов отказался участвовать в следственных действиях сам.

«Он несколько раз доставлялся из СИЗО-1 в следственную службу МВД для производства следственных действий. 5 сентября Фарид Ниязов отказался в них участвовать. В этой связи следствию не представилось возможным ознакомить его с материалами назначенных экспертиз и их заключениями», — подчеркнули в МВД.

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В ведомстве отмечают, что следствие до сегодняшнего дня не воспрепятствовало и не воспрепятствует ознакомлению и предоставлению всех материалов уголовного дела касательно подозреваемого Ниязова.

Напомним, что Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.
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