17:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд по делу о ТЭЦ. Осмонбека Артыкбаева просят отпустить под домашний арест

Сегодня, 7 октября, в Свердловском районном суде продолжился процесс по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

В ходе заседания адвокат депутата Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков ходатайствовал перед судом об изменении ему меры пресечения.

Юристы просят отпустить Осмонбека Артыкбаева под домашний арест, так как в суде доказана его невиновность.

«Сторона защита представила неопровержимые доказательства, опрошенные свидетели также подтвердили невиновность Артыкбаева. Руководствуясь принципами гуманизма, учитывая тяжелое состояние здоровья моего подзащитного, прошу вас отпустить его под домашний арест», — сказал Нурлан Садыков.

Он напомнил, что Осмонбек Артыкбаев не подписывал ни одного соглашения по ТЭЦ, не лоббировал чьи-либо интересы и не участвовал в модернизации.

Адвокат Асель Рысбаева добавила, что состояние здоровья подсудимого ухудшилось.

У Артыкбаева обнаружены гипертоническая болезнь второй степени очень высокого риска, стенокардия напряжения первой и второй степеней, атеросклероз аорты сонных коронарных артерий, ХОБЛ первой степени.

Асель Рысбаева

Она подчеркнула, что за год Осмонбек Артыкбаев перенес две операции на позвоночник.

«У Артыкбаева врачи обнаружили грыжу позвоночных дисков с компрессией корешков с выраженными болевыми и двигательными проявлениями», — сообщила адвокат.

Отметим, на заседания суда Осмонбека Артыкбаева привозят на инвалидной коляске, потому что ему тяжело самостоятельно передвигаться. Адвокат Рабига Садыкова отметила, что из-за ухудшения здоровья подсудимому требуется уже третья за год операция на позвоночник.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Защита обеспокоена состоянием здоровья Артыкбаева
Какой мусор захоронят с ТЭЦ Бишкека, объяснили энергетики
Золотое видеонаблюдение. На ТЭЦ Бишкека установят камеры на 24 миллиона сомов
Директора ТЭЦ отстранили от работы на время следствия
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
В&nbsp;Бишкеке были слышны выстрелы из&nbsp;автоматов. ГУВД рассказало, что произошло В Бишкеке были слышны выстрелы из автоматов. ГУВД рассказало, что произошло
Бизнес
Открыт новый магазин Globus на&nbsp;пересечении Жибек Жолу и&nbsp;Тоголока Молдо Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо
В&nbsp;Кыргызстане запущен первый маркетплейс от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; В Кыргызстане запущен первый маркетплейс от банка «Бай Тушум»
Домашний интернет и&nbsp;бесплатная связь для всей семьи Домашний интернет и бесплатная связь для всей семьи
День города&nbsp;Ош вместе с&nbsp;MegaCom День города Ош вместе с MegaCom
17:31
Экс-глава «Инфоком»: Алина Шаикова дала мне $20 тысяч за лоббирование Garsu
17:20
Госслужба миграции: Совет безопасности не вмешивается в нашу работу
17:14
Адвокат Жапарова просит пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам
17:03
Водитель троллейбуса в Бишкеке выехал на перекресток на красный свет
16:59
Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо