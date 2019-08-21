ГНС не заинтересована в лоббировании компаний по выдаче электронной подписи

Государственная налоговая служба не заинтересована в лоббировании частных компаний по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГНС не участвовала в отборе частных компаний, так как они прошли аккредитацию в уполномоченном государственном органе в сфере электронного управления.

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«ГНС не имеет права диктовать или устанавливать им расценки на оказание услуг. Только в целях разрешения недавно сложившейся ситуации с очередями на получение КЭП мы рекомендовали компаниям в оперативном порядке увеличить число сотрудников по обслуживанию и выдаче электронной подписи, снизить цену за оборудование и обслуживание КЭП, сократить время выдачи электронных ключей», — пояснили в ГНС.

Услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи осуществляют, кроме государственного предприятия «Инфоком», две компании — ОсОО DosTek group и «Юниверсал Бизнес Репорт».