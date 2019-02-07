Все крупные покупки родственников чиновников Кыргызстана будут проверяться

Разработан законопроект о проверке имущества государственных служащих. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его словам, проект закона скоро будет вынесен на общественное обсуждение.

«В соответствии с законопроектом, если будет получена информация о недостоверности заполнения декларации, будет проведена проверка имущества декларанта. Также будут проверяться все покупки, осуществляемые родственниками госслужащих, если их сумма будет составлять более 2 миллионов сомов. В случае выявления денежных средств на банковских счетах, сумма которых будет превышать сумму, указанную в декларации, также будет проводиться проверка», — заявил Дамир Сагынбаев.

По мнению секретаря Совбеза, после завершения декларационной кампании, которая будет проводиться в 2019 году, будет возбужден еще ряд уголовных дел, на основании которых многие должностные лица или бывшие чиновники будут привлечены к уголовной ответственности.





