Кто-то тянет на себя одеяло. Депутат о переводе больниц на самофинансирование

Велика опасность, что после перевода государственных клиник на самофинансирование они могут стать частными. Об этом на круглом столе сообщила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

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По ее словам, уже сегодня часто гослечебницы существуют как частные центры того или иного руководителя.

«Сам проект неплохой, но необходимо все взвесить. Самое главное — чтобы в итоге не пострадали пациенты, чтобы они не остались без медпомощи», — отметила она.

Депутат добавила, что необходимо разработать механизм отчетности, раз это гособъект.

«Приводят аргумент, что один хирург делает одну операцию в день, другой — десять, а получают одинаково. Однако многим врачам просто не дают проводить операции. Они распределяются в зависимости от степени близости к руководству, есть и другие причины. В итоге кто-то тянет на себя одеяло, а другой теряет квалификацию», — констатировала она.

Евгения Строкова отметила, что возникают вопросы о том, куда и как будут тратить лечебные учреждения заработанные средства.

«Если деньги будут аккумулироваться на спецсчет, то идет привязка к бюджету. Их не так просто снять. А потом, смогут ли они копить на дорогостоящее оборудование? Ведь к концу года счет должны по нулям закрыть. Частные счета — тоже не вариант. Как государство сможет контролировать расходы?» — спросила она.

Напомним, правительственной программой по развитию охраны здоровья населения и системы здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрен в пилотном режиме перевод стационаров, имеющих статус государственных или национальных, на самофинансирование.