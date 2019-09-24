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Общество

Скандал в «Акнете». Следствие продлили еще на месяц

Следствие по уголовному делу в отношении одного из учредителей ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова продлили еще на месяц. Он остается под стражей в СИЗО-1, сообщили 24.kg его адвокаты.

У Кубана Ажимудинова сменилось пять адвокатов. Как рассказали родственники подследственного, на защитников оказывают давление и они отказываются. Кроме того, как стало известно 24.kg, следственные мероприятия с момента ареста в отношении Кубана Ажимудинова не проводили. Его не вызывали на допросы и очные ставки.

Президента компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
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