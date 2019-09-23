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Общество

Сильный ветер в Бишкеке. В мэрии подсчитали, сколько упало деревьев и крыш

В Бишкеке из-за сильного шквалистого ветра упало восемь деревьев, также сорвало часть крыши многоэтажного дома и столичной школы. Об этом стало известно на плановом совещании в столичной мэрии.

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По данным Бишкекзеленхоза, упавшие деревья — преимущественно старые, с поврежденной корневой системой.

«Но визуально они не выглядели сухими. Они все — зеленые. Возможно, корневая система не выдержала массы кроны», — отметила руководитель предприятия Эльнура Жолдошева.

В столичном муниципалитете просят сообщать о фактах сухостоя или об аварийных деревьях в диспетчерскую службу МП «Бишкекзеленхоз» 0312326229 либо по номеру WhatsApp 0709399977.

Кроме того, упала часть кровли нового многоэтажного дома между проспектом Чингиза Айтматова и улицей Айни. На заседании отметили, что он был введен в эксплуатацию в 2014 году, подрядчик ОсОО «Пэгас Ала-Тоо».

«В 2017-м подрядная организация провела капитальный ремонт кровли. Поверх мягкой кровли установила металлический каркас и перекрытия из металлического профнастила. На ремонтные работы не требуется получение разрешительных документов, они не входят в компетенцию управления по осуществлению архитектурно-строительного надзора. В данном случае ответственность полностью несет ОсОО «Пэгас Ала-Тоо» либо управляющая компания», — отметили в мэрии.

Представитель МЧС добавил, что, кроме того, ветер снес около 300 квадратных метров кровли средней школы № 89, забор мечети «Имам сарахси», порвал несколько баннеров.
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