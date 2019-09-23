Последствия урагана. В Бишкеке повалило деревья и легкие конструкции

Бишкекчане в социальных сетях сообщают о последствиях сильного ветра.

Так, по данным читателей 24.kg, из-за порывов ветра на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Айни повалило навес из легких конструкций.

Пользователь Joshik Murzakhmetoff на своей странице в Facebook опубликовал фотографию упавшего на автомобиль дерева. ЧП случилось на улице Московской.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций 24.kg заявили, что сообщений о повреждениях или пострадавших из-за сильного ветра им не поступало. В мэрии столицы пока уточняют информацию о возможном ущербе.