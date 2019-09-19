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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (221)

Госкомиссия по Кой-Ташу. Сторонники Атамбаева нанесли ущерб на 8 миллионов сомов

Заместители министра внутренних дел Алмаз Орозалиев и Памир Асанов отвечают на вопросы госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш.

По словам Алмаза Орозалиева, ущерб государству, причиненный сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, составил 8 миллионов 270 тысяч сомов.

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«В ночь на 9 августа в Бишкеке митингующие повредили здания на 1 миллион 491 тысячу 799 сомов. МП «Бишексвет» нанесен ущерб на сумму 53 тысячи 563 сома, «Бишкекасфальтсервис» — на 110 тысяч сомов. Разбиты также стекла автобусов — на 1 миллион 271 тысячу сомов. Самый большой ущерб был нанесен поселковому отделу милиции в селе «Беш Кунгей», — сказал Алмаз Орозалиев.

Другой замглавы МВД Памир Асанов сообщил, что на сегодняшний день по событиям в селе Кой-Таш зарегистрировано 52 факта правонарушений.

«По событиям в Кой-Таше задержаны 16 человек, из которых 8 находятся под стражей. По факту массовых беспорядков в Бишкеке задержали 7 человек, 5 из них арестованы», — сказал Памир Асанов.

Он добавил, что у следствия есть информация о том, кто возил скотину в дом Алмазбека Атамбаева. Их действиям, по итогам следствия, также будет дана юридическая оценка.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.
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