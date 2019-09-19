Госкомиссия по Кой-Ташу. Сторонники Атамбаева нанесли ущерб на 8 миллионов сомов

Заместители министра внутренних дел Алмаз Орозалиев и Памир Асанов отвечают на вопросы госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш.
По словам Алмаза Орозалиева, ущерб государству, причиненный сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, составил 8 миллионов 270 тысяч сомов.
Другой замглавы МВД Памир Асанов сообщил, что на сегодняшний день по событиям в селе Кой-Таш зарегистрировано 52 факта правонарушений.
«По событиям в Кой-Таше задержаны 16 человек, из которых 8 находятся под стражей. По факту массовых беспорядков в Бишкеке задержали 7 человек, 5 из них арестованы», — сказал Памир Асанов.
Он добавил, что у следствия есть информация о том, кто возил скотину в дом Алмазбека Атамбаева. Их действиям, по итогам следствия, также будет дана юридическая оценка.
Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.