Митинг за перенос выборов-2020. Задержанные являются фигурантами уголовных дел

Трое митингующих доставлены в РОВД Первомайского района в рамках возбужденных досудебных производств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что досудебное производство ведется по фактам публичных призывов к насильственному захвату власти.

«Первый факт зарегистрирован в ЕРПП 16 июня. Неизвестный по мессенджеру WhatsApp и социальным сетям распространил аудиозапись с призывом выйти на митинг, направленный на свержение действующей власти, 1 июня. Через этот же мессенджер участник группы «Чон казат» по абонентскому номеру распространил аудиозапись с призывом: «Белый дом» уже надо сжечь вместе со 120 депутатами». Этот факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», — проинформировали в МВД.

Еще один неправомерный факт милиция зарегистрировала в ЕРПП 6 июля. В социальной сети Facebook пользователь М.А. на своей страничке написал «Накрыл новый вирус» и указывал о вредности радиоволн 5G, а также раскритиковал руководство страны.

В ведомстве добавили, что сейчас по всем уголовным делам назначены соответствующие судебно-лингвистические экспертизы, проводились следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, распространивших аудиозапись и комментарий.

Напомним, что около здания Жогорку Кенеша активисты намеревались провести митинг за перенос парламентских выборов. Однако организаторы не успели установить технику, поскольку их задержали. В ГУВД заявили, что у участников акции протеста не было разрешения на проведение митинга.