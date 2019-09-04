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Общество

Издатели обвинили министра образования в сговоре с типографией

Издатели обвинили министра образования в сговоре с типографией. Об этом на пресс-конференции заявил представитель полиграфического производства Кочкон Торокулов.

По его словам, Министерство образования и науки заранее договорилось о закупке учебников по математике для 1-х и 2-х классов у издательства «Аркус», который победил в недавнем тендере ведомства.

«Учебники уже издали и подготовили. В книге написано, что издали 3 июля 2019 года, а тендер объявили 5 августа. 27 августа уже назвали победителя, выбрав компанию, которая предлагает самую высокую сумму. ОсОО «Аркус» предложило 89 миллионов сомов, а местная типография «Принт экспресс» могла издать эти учебники за 60 миллионов», — рассказал Кочкон Торокулов.

Многие местные типографии не смогли участвовать в тендере, так как по условиям требовалось получить авторские права.

«По условиям тендера нам дали 25 дней, чтобы мы получили авторские права, адаптировали, перевели, напечатали. Только на перевод требуется месяц. Как можно успеть за 25 дней? Книги, которые издает «Аркус», не адаптированы», — говорят издатели.

Напомним, что тендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий объявили 5 августа. Потратить на закупку планировали почти 91 миллион сомов. Эксклюзивное право на издание учебников от «Просвещения» есть только у ОсОО «Аркус». В Минобразования сообщили, что договорились с российским издательством «Просвещение» на адаптацию учебника «Математика» до издания нового пособия местных авторов. Проведение тендера на поставку ведомство назвало «легитимным».
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