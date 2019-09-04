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Общество

В Кыргызстане нет типографий, соответствующих новому положению об издании книг

В Кыргызстане нет типографий, которые соответствуют новому положению об издании учебников Министерства образования и науки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители полиграфического производства.

По их словам, с новым положением об издании учебников Минобразования уходит от ответственности.

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«У нас в стране нет типографий, которые могут разработать и напечатать учебники. В частных типографиях работают 10-15 человек. Разве они могут разработать учебник для школ, который не смогли написать академики и специалисты министерства? Это решение МОиН можно оценить как саботаж. Мы считаем, что все должно быть наоборот — каждый учебник должен быть лично подписан министром», — заявил представитель Книжной палаты КР Койчуман Момункулов.

Минобразования приняло внутреннее положение, по которому ведомство будет выступать лишь заказчиком учебников. А отвечать за весь процесс разработку, апробацию, тиражирование — издательские дома.

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