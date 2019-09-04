В Кыргызстане нет типографий, соответствующих новому положению об издании книг

В Кыргызстане нет типографий, которые соответствуют новому положению об издании учебников Министерства образования и науки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители полиграфического производства.
По их словам, с новым положением об издании учебников Минобразования уходит от ответственности.
Минобразования приняло внутреннее положение, по которому ведомство будет выступать лишь заказчиком учебников. А отвечать за весь процесс — разработку, апробацию, тиражирование — издательские дома.