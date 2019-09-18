Как менялась температура в Бишкеке, горожане узнают на климатическом фестивале

В Бишкеке пройдет первый климатический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие состоится в рамках кампании «Климат для жизни» 20 сентября в 15.00 в Ботаническом саду имени Гареева.

Отмечается, что в Бишкеке установлено четыре «градусника»: возле мэрии, на Южных воротах, на центральной площади Ала-Тоо и на территории торгового центра «ГУМ». На них показано, как менялась среднегодовая температура в столице с 1960 года и как может измениться в дальнейшем. По подсчетам — к концу века она увеличиться на 4-6 градусов.

Фото пресс-службы мэрии. «Градусник», показывающий как росла температура в Бишкеке

На фестивале пройдет выставка молодых художников и фотографов, специалисты в сфере экологии выступят с презентациями.

Кроме того, в специальном «фри-маркете» горожане смогут оставить или поменять ненужную ему вещь. Запланированы просмотр фильмов под открытым небом, зеленая викторина и другие мероприятия.

В мэрии напомнили, что с 20 по 27 сентября по всему миру будет проходить глобальная неделя климатических действий. Жители 150 стран выйдут на улицы своих городов в защиту экологии.