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Общество

МВД: Депутаты из Баткена проходят по уголовному делу как свидетели

Следственной службой МВД расследуется уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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Уточняется, что депутаты Катранского и Кулундинского айылных кенешей Сапарали Борубаев и Шайырбек Орозалиев вызывались на допрос в качестве свидетелей.

«В Следственную службу на допросы и очные ставки приглашались и другие лица. Их допрашивали не более двух часов каждого», — пояснили в МВД.

Напомним, делегация депутатов местных кенешей Лейлекского района прибыла в Бишкек, чтобы донести просьбу граждан по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах. Они заявили о начале строительных работ на двух неописанных участках кыргызско-тажикской границы. Накануне Сапарали Борубаева и Шайырбека Орозалиева вызвали на допрос в Следственную службу МВД.
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