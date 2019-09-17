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Общество

Тематический и для активного отдыха. Какие еще парки появятся в Бишкеке

В 2020 году в Бишкеке построят два парка в южной и северной частях города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, управление капитального строительства уже объявило тендер на проведение строительно-монтажных работ.

Какими будут эти парки, определили сами бишкекчане — они вносили свои предложения в течение двух месяцев.

Парк в южной части столицы на пересечении улиц Байтика Баатыра и Токомбаева будет тематическим, в нем установят памятные стелы, увековечивающие события 1916 года. Его площадь — 10 гектаров.

В муниципалитете отмечают, что в зеленой зоне планируют построить амфитеатр для проведения культурных мероприятий под открытым небом, беседки, детские площадки и проложить велодорожку.

Для любителей активного отдыха оборудуют парк на пересечении улиц Боталиева и Манаса. В нем хотят построить скейт-парк и рампу для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Во внутренней части — тропы здоровья. Не забыли и о тех, кто предпочитает спокойный отдых. Для них обустроют большую прогулочную территорию с газонами и цветниками.

Предварительная стоимость строительно-монтажных работ парка на пересечении улиц Токомбаева и Байтика Баатыра — 84 миллиона сомов, а на улице Боталиева — 58,5 миллиона. Работу по обустройству новых парковых зон предполагается завершить в 2020-м.
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