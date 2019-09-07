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Общество

Алмазбек Aтамбаев: Я недостаточно критически подошел к изучению преемника

«Я недостаточно критически подошел к изучению человека, который стал моим преемником на посту президента — Сооронбая Жээнбекова», — заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос журнала Open Central Asia, о чем он сожалеет со времени его президентства.

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Как отмечает издание, бывший лидер страны дал интервью за несколько часов до ареста.

«Прежде всего, мы действительно не завершили работу по переходу от нашего предыдущего правительства к классической парламентской форме правления, которая могла бы соответствовать нашим национальным особенностям. Мы остановились на полпути. Во-вторых, я недостаточно критически подошел к изучению человека, который стал моим преемником на посту президента — Сооронбая Жээнбекова. Об этом я сожалею.... В результате этой ошибки страна замедлила свое развитие», — отметил он.
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