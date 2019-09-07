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Общество

Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом

Журнал Open Central Asia опубликовал эксклюзивное интервью с экс-президентом Кыргызстана, которое, как отмечается, Алмазбек Атамбаев дал всего за несколько часов до ареста.

«Право выбора было в конечном итоге за избирателями. Избирательная система в Кыргызстане не допускает фальсификации результатов голосования. Однако следует признать, что в 2017 году я действительно хотел, чтобы Сооронбая Жээнбекова избрали президентом. Дело в том, что с 2015-го многие люди предполагали, что я найду способ для переизбрания на второй срок. Но я должен был показать пример добровольного отказа от идеи автоматического продления срока моего правления в стране. Поэтому было важно пообещать людям, что мой курс продолжат новые руководители страны», — заявил Алмазбек Атамбаев.

«Сооронбай Жээнбеков во всех своих предвыборных выступлениях обещал продолжить мой политический курс и перейти к парламентской форме правления, где реальным лидером страны является не президент, а премьер-министр. Две революции 2005 и 2010 годов показали, что кыргызский народ не терпит единоличной власти. Вот почему премьер-министр, подотчетный парламенту, является более приемлемым вариантом для Кыргызстана, чем неподотчетный президент», — отметил Атамбаев.

Как отметил экс-президент, к сожалению, почти сразу после выборов его преемник пошел другим путем.

«С помощью популизма и лозунгов борьбы с коррупцией ему удалось породить надежду у людей. Сначала ему поверили. Но через полтора года люди увидели, что реформы свернуты. Правление семейного клана возрождено. Все, что связано со мной и моим именем, очерняется. Политическое преследование моих сторонников вызвало мой уход в оппозицию», — отметил он.
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