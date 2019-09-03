Дело Курсана Асанова. Экс-замминистра является фигурантом трех уголовных дел

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов является фигурантом трех уголовных дел. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что все три уголовных дела возбудили по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Официально по двум делам Курсан Асанов проходит свидетелем. Третье уголовное дело также расследует Военная прокуратура», — сообщили редакции.

Адвокат Курсана Асанова Таалайгуль Токтакунова подтвердила, что Курсан Асанов проходит свидетелем еще по двум уголовным делам.

«В ЕРПП зарегистрировано еще два уголовных дела по факту злоупотребления должностным положением Курсаном Асановым. Он проходит свидетелем по ним. По каким конкретно фактам дела возбудили, правоохранители не указывают. Экс-замминистра допрашивали в качестве свидетеля в Военной прокуратуре с нарушениями процессуального права. Свидетелю не предложили перед допросом рассказать в свободной форме об известных ему обстоятельствах по делу. Допрос начинали с конкретных вопросов, тогда как в законе предусматривается императивная норма права», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.