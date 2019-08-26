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Общество
Сюжет: ЧП в армии (233)

Офицера Погранслужбы, ранившего контрактника, взяли под стражу

Командира спецназа Погранслужбы в Баткенской области, ранившего контрактника ножом, взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

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Уточняется, что офицеру предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

«Известно, что свою вину задержанный не признал. Его водворили на гауптвахту», — сообщили редакции.

Напомним, в мае в селе Айдаркен Баткенской области майор спецназа Погранслужбы ранил ножом своего подчиненного. Погранслужба решила скрыть инцидент. Из-за вовремя не оказанной медицинской помощи у потерпевшего произошли осложнения.
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