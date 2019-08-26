Офицера Погранслужбы, ранившего контрактника, взяли под стражу

Командира спецназа Погранслужбы в Баткенской области, ранившего контрактника ножом, взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что офицеру предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».
«Известно, что свою вину задержанный не признал. Его водворили на гауптвахту», — сообщили редакции.
Напомним, в мае в селе Айдаркен Баткенской области майор спецназа Погранслужбы ранил ножом своего подчиненного. Погранслужба решила скрыть инцидент. Из-за вовремя не оказанной медицинской помощи у потерпевшего произошли осложнения.