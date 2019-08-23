Директора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова снова вызвали на допрос

Директора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, он вызван в качестве свидетеля сегодня в 18.00.

«Мне неизвестно, по какому делу», — сказал он.

Напомним, что Дмитрия Ложникова уже вызывали на допрос. В один день его допросили сначала в ГКНБ, затем в следственном управлении МВД, а после в службе криминальной милиции МВД.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.