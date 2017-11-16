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Общество

Съемочную группу «Пятого канала» не пустили в больницу, а доставили в милицию

Съемочную группу «Пятого канала» не пустили в больницу, а доставили в милицию. Об этом ИА «24.kg» сообщил шеф-редактор информационной службы Дмитрий Ложников.

По его словам, журналисты выехали в Токмак для подготовки благотворительного сюжета о двух госпитализированных детях в истощенном состоянии.

«Мы хотели выяснить, почему дети оказались в таком социальном положении, не имея никакого статуса. Их мать без паспорта, и у них нет свидетельств о рождении. Почему социальные службы не проследили за этим? Съемочная гуппа приехала в больницу и намеревалась договориться с руководством об интервью. Но даже к работе приступить не успели, как заместитель главврача вытеснила их наружу», — сказал Дмитрий Ложников.

Оператор попытался снять здание снаружи, но замглавврача толкнула его, сломала какое-то крепление камеры. А после этого сразу же вызвала милицию, приехали три машины.

Дмитрий Ложников

«Кроме того, врач вызвала своего адвоката. Сейчас съемочная группа задержана и находится в ГУВД Токмака для выяснения обстоятельств. Наш юрист тоже выехал на место», — добавил он.

В пресс-центре Минздрава отметили, что журналисты не обращались к ним с просьбой организовать интервью, иначе бы медиков в Токмаке предупредили заранее.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области не комментируют ситуацию.

В Токмакском филиале Общества Красного Полумесяца ранее сообщили, что к ним за помощью для малолетних деток обратились из инфекционной больницы.

У Е.Т., 1984 года рождения, госпитализированы двое трехмесячных детей. Дети крайне истощены и нуждаются в медикаментозном лечении. Семья в настоящее время проживает на съемной квартире, средств к проживанию нет. Муж женщины работает там же, в Токмаке, пасет скот. Есть еще ребенок трех лет.
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