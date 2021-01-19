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Общество

Невозможность обжаловать арест имущества противоречит Конституции

Конституционная палата признала, что статья Уголовно-процессуального кодекса, в которой не предусмотрена возможность обжалования постановления следственного судьи о наложении ареста на имущество, противоречит Основному закону.

В решении палаты говорится, что суды не вправе отказать в участии в судебном заседании лицам, явившимся по собственной инициативе, и чьи имущественные интересы могут быть затронуты актом о наложении ареста.

«В противном случае будет нарушен один из основополагающих конституционных принципов — доступность правосудия. В связи с чем Конституционная палата отметила, что часть 5 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса противоречит Основному закону», — говорится в сообщении.

В Конституционной палате уточнили, что недостатки существующего правового регулирования могут привести к недопустимому ограничению прав собственников, не имеющих какой-либо связи с преступными действиями подозреваемого или обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180398/
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