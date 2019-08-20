Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке обвинение не предъявили

Следователей не устроили результаты экспертизы, проведенной по факту смерти двухлетней девочки в Сузаке. Следствие приостановили до итогов комиссионной экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.
Указывается, что статья «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР на более тяжкую пока не переквалифицирована. В УВД подчеркнули: дело передадут в суд, несмотря на то, что мать погибшей девочки отказалась поддерживать обвинение.
Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.
Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.