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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (260)

Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке обвинение не предъявили

Следователей не устроили результаты экспертизы, проведенной по факту смерти двухлетней девочки в Сузаке. Следствие приостановили до итогов комиссионной экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области. 

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По данным ведомства, бабушке обвинение не предъявили и меру пресечения не избрали. Но оперативники регулярно проверяют: не выехала ли она за пределы района и области. Уточняется, что в рамках досудебного производства введены временные ограничения на передвижение женщины внутри страны. Покидать Кыргызстан ей запрещено. Следователи изъяли у нее документы.   

Указывается, что статья «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР на более тяжкую пока не переквалифицирована. В УВД подчеркнули: дело передадут в суд, несмотря на то, что мать погибшей девочки отказалась поддерживать обвинение. 

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.
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