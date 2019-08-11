Дело Атамбаева. Абдиль Сегизбаев не задержан, а вызван на допрос

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев не задержан, а вызван на допрос, уточнили для 24.kg в МВД.

Уточняется, что бывшему главе спецслужб вручена повестка. Абдиль Сегизбаев должен явиться на допрос 13 августа в органы следствия МВД. В каком качестве он вызван и по какому уголовному делу, не сообщается.

Ранее источники заявили, что к экс-председателю ГКНБ есть вопросы в рамках расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в селе Кой-Таш 7-8 августа и захвата заложников из числа сотрудников спецподразделения «Альфа».