У скончавшегося в самолете ребенка был порок сердца

У мальчика, скончавшегося в самолете, был врожденный порок сердца. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, на место выезжала бригада центра экстренной медицины, проводила реанимационные мероприятия.

«У ребенка был врожденный порок сердца, он скончался», — уточнили в министерстве.

Ранее отмечалось, что родители самостоятельно везли малыша на лечение в Турцию, без медицинского сопровождения.

Напомним, что 3 августа в самолете авиакомпании Pegasus Airlines, следующем рейсом Бишкек — Стамбул, скончался грудной ребенок.