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Общество

С начала года от стихийных бедствий защищены 18,2 тысячи домов

С начала года от стихийных бедствий защищены 18 тысяч 253 жилых дома и 12 тысяч 504 гектара сельскохозяйственных угодий и социальных объектов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По его данным, для защиты населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от стихийных бедствий ведомство ежегодно проводит предупредительные работы. На 1 августа завершены работы по строительству 31 защитного сооружения. В результате от природных катаклизмов защищены 9 тысяч 291 двор, 9 тысяч 304 гектара сельхозугодий, одна школа, один фельдшерско-акушерский пункт.

Кроме того, проводятся специальные превентивные и ликвидационные мероприятия по защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от паводковых вод и селевых потоков.

«С начала года по республике проводились работы на 284 объектах. На 228 они уже завершены. Благодаря этому защищены 8 тысяч 962 жилых дома, 3,2 тысячи гектаров сельхозугодий, 15 километров автодорог и два детских сада», — говорится в сообщении.
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