В Бишкеке выбрали проекты НПО в рамках социального госзаказа

В Бишкеке прошла презентация для неправительственных организаций по реализации Закона «О государственном социальном заказе». Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, заявки на участие в конкурсе общественно полезных проектов подали 88 НПО. По итогам одобрили 56 проектов на сумму около 38 миллионов сомов.

В ведомстве отметили, что социальные проекты направлены на улучшение услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; на повышение качества социально-психологического сопровождения приемных детей, оказания социальных услуг пожилым гражданам, обучения ЛОВЗ; на их социальную интеграцию и реабилитацию, оказание помощи женщинам, освободившимся из мест заключения, развитие социальных услуг женщинам, пострадавшим от насилия и дискриминации, и другое.