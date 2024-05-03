За два года 18 тысяч человек получили услуги через государственный соцзаказ

За два года около 18 тысяч человек получили услуги через государственный социальный заказ. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что реализация госзаказа осуществляется в рамках Программы государственного социального заказа на 2022-2026 год. Объявление о проведении конкурса общественно полезных проектов размещается на сайте ведомства и страницах в социальных сетях.

В ведомстве отметили, что ежегодно оказываются дополнительные социальные услуги различным категориям граждан через государственный социальный заказ.

Ежегодно в республиканском бюджете предусматривается до 48,7 миллиона сомов на поддержку кризисных центров, создание рабочих мест, развитие социального предпринимательства, обучение персональных ассистентов, поддержку традиционных ремесел и другие.

«Государственный социальный заказ позволяет на конкурсной основе получить финансирование неправительственным организациям, помогающим через общественно-полезные проекты взрослым и детям с инвалидностью, пожилым гражданам и малоимущим семьям, пострадавшим от насилия женщинам и детям, безработной молодежи и другим», — сообщает ведомство.