Конная милиция и японский сад. Какими могут стать парки Бишкека

Планы у главы муниципального предприятия «Городские парки» Каличи Умуралиевой грандиозные: обеспечить безопасность отдыхающих, провести инвентаризацию земель и арендных договоров, создать при поддержке иностранных посольств «японский сад» и другое.

Напомним, что в конце 2018 года депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили новую структуру мэрии. Тогда-то в ее составе появилось предприятие для управления городскими парками. В городской администрации отмечали, что муниципальные предприятия должны зарабатывать. Но столичным властям потребовалось почти полгода, чтобы назначить руководителя. На должность пригласили гражданскую активистку, главу фонда «Наше право» Каличу Умуралиеву. Она рассказала 24.kg, какими в будущем могут стать парки Бишкека.

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— Первостепенная задача — обеспечение безопасности отдыхающих в парках. Необходимо воссоздать систему милицейской охраны. Вот недавно в парке имени Ататюрка сломали балбал. Выяснилось, что некие религиозно настроенные люди делают это регулярно. Наверное, они видят в этом какие-то признаки язычества. Однако ведь это история нашего народа...

Совместно с ГУВД сейчас решаем вопрос открытия стационарных пунктов милиции в парках. В верхней зоне парка имени Ататюрка есть конюшня, сейчас ее чистим, ремонтируем. Конный взвод будет патрулировать этот парк и Победы. В будущем планируем привлечь к этому и дружинников.

— На одном из заседаний мэр столицы Азиз Суракматов озвучил, что ваше предприятие создано в том числе для зарабатывания средств. Как планируете это делать?

— Совместно с другими управлениями сейчас изучаем договоры аренды парковых территорий и возможность их возврата.

Не должно быть такого, что мы управляем парком, а там какой-то кусочек находится не в нашем ведении.

— Будете расторгать договоры?

— Мы будем изучать все документы. Для начала выясним, за сколько сдаются территории, на каких условиях. Мне принесли старые договоры. Большую территорию сдавать за 2,5 тысячи сомов — ну это смешно.

Вы видели Парк любви? Сплошные рестораны и кафе, а территория в заброшенном состоянии, ничего не поливается, деревья желтые. По моему мнению, земельный участок в аренду предоставили незаконно.

Почему город должен сдавать кому-то парковые территории, если может зарабатывать сам? Вот те же арендаторы получают прибыль, так почему мы сами не можем это делать? Калича Умуралиева

— А если не в аренду сдавать, то какие есть способы заработать?

— Я вообще против сдачи территорий в аренду. Потом их не заберешь назад, арендаторы считают участки чуть ли не своей собственностью. Поэтому мы пересмотрим это положение. Будут, скорее всего, не арендные отношения, а, возможно, договоры о взаимном сотрудничестве, предоставление права на торговлю, установку и эксплуатацию аттракционов, проведение каких-то мероприятий на платной основе, привлечение спонсоров. Мы хотим заниматься фандрайзингом: предположим, нам надо приобрести саженцы и для этого потребуется 10 тысяч сомов, мы можем обратиться к коммерческим компаниям.

Кроме того, можно самим устраивать какие-то фестивали, мероприятия, а рекламодателям предлагать размещение рекламы во время их проведения. Способов немало, но практически ни один из них сегодня не используется.

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После назначения я объездила все парки. Во многих торгуют напитками, мороженым, игрушками и так далее, однако никому не платят. У них нет разрешительных документов. Почему? Возможно, во всей этой неразберихе кто-то зарабатывает...

С другой стороны, раньше в аренду предоставляли только территории, но если у человека прокат велосипедов, мы ему гектар должны сдать? Изучили опыт других стран. Там сдают не земли, а право на торговлю в местах, которые указывает администрация. При этом при проведении каких-либо мероприятий арендаторов можно будет подвинуть. Для этого мы хотим, чтобы они работали не в каких-то стационарных будках, а с мобильными прилавками, передвижными лотками, желательно одного типа. А в ночное время убирать их на склад, например.

— А по границам парков? У всех есть документы на территорию?

— Практически у всех парков есть государственные акты, которые сделаны еще в 1992 году. Однако надо все тщательно изучить.

В некоторых, например, отдавались земли в собственность уже после выдачи актов. Сейчас проводим инвентаризацию.

По парку Кычана Джакыпова много вопросов. Мы обратимся в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность предоставления территории парка в аренду на 49 лет, несмотря на статус особо охраняемой природной территории. Кроме того, там находится памятник истории и культуры «Дом Терентьева», который внесен в реестр памятников.

— Недавно на своей странице в Facebook вы раскритиковали проведенную два года назад реконструкцию трех парков...

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— На реконструкцию паркам выделили по 30 миллионов сомов. На стадии проектов все было красиво, но что получилось в итоге? У меня возникает вопрос: почему этим занимались районные администрации при наличии управления капстроительства, Бишкекзеленхоза, Бишкекасфальтсервиса? У них есть специальная техника, они постоянно занимаются благоустройством.

Мы осмотрели парки, прошедшие реконструкцию, и я не собираюсь принимать в эксплуатацию то, что уже разваливается и разрушается. Тротуарная плитка разрушилась, фонари разбиты, не горят, в Карагачевой роще вопросы к санузлам...

— Остальные парки реставрировать планируете, особенно имени Ататюрка и Победы? Последний находится в плачевном состоянии...

— В управление муниципальному предприятию передали шесть парков: Победы, имени Ататюрка, Молодежный, Фучика, а также Березовую и Ореховую рощи в 6-м микрорайоне.

В парках Победы и имени Ататюрка более-менее ухожены только видимые, посещаемые части.

А в целом не поливается, все пожелтело. Дала задание провести скос травы, организовать полив.

В парке Победы нужно сделать туалеты, провести коммуникации. Мы обнаружили в нем одно кафе, которое сделало септик. В парковой зоне! При этом вся территория вокруг засушена, не поливается. С хозяином заведения будем пересматривать наши договорные отношения. Зачем нам арендатор, который сушит деревья?

В парке имени Ататюрка обнаружили стройку без разрешения. Хотя хозяйка утверждает, что делает ремонт, а не строит новый дом. Запросили все документы, будем изучать, как возможно, что после всех скандалов с выделением участков в парке до сих пор продолжаются захват территорий и строительство.

— Ранее вы говорили, что хотели бы, чтобы в Бишкеке появился «японский сад»...

— В японо-китайско-корейской садовой культуре очень большую роль играют водоемы. Мы можем предложить для их создания у нас Парк здоровья и Молодежный. Такие сады есть во многих государствах мира, они становятся центрами межкультурного диалога. Мы планируем обратиться с предложением о создании сада в посольства Японии, Китая и Кореи. Надеюсь, они откликнутся, тем более что в садах можно будет в будущем проводить разного рода культурные фестивали, устраивать кинопоказы, сближая тем самым народы.