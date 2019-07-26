В Кыргызстане увеличилась продолжительность жизни

В Кыргызстане за последние 10 лет увеличилась продолжительность жизни до 71,3 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, это хороший показатель, который говорит и о работе системы здравоохранения.

«Улучшается показатель рождаемости, и динамично сокращается уровень общей смертности населения. За первое полугодие этот коэффициент составил 5,2 на 1 тысячу населения», — сказал чиновник.

Космосбек Чолпонбаев добавил, что снижаются показатели младенческой и материнской смертности.