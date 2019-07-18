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Общество

В Кыргызстане 1,3 миллиона автомобилей, но налоги платят только за 700 тысяч

На сегодня в Государственной регистрационной службе зарегистрировано 1 миллион 300 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил заместитель директора государственного учреждения «Унаа» Усеин Касмалиев.

Он отметил, что точных данных о том, сколько авто реально управляется по доверенности, нет. Есть только предположения, что в республике их около 40 процентов от общего количества.

«Мы не можем сказать, сколько реально автомобилей ездит по дорогам страны. Мы только регистрирующий орган. Но Налоговая служба дает информацию о том, что ежегодно транспортный налог платят владельцы порядка 700 тысяч машин», — заключил Усеин Касмалиев.
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