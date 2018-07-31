Как не отравиться. Практические советы врачей

В Кыргызстане отмечается рост кишечных инфекций. В Республиканскую инфекционную больницу (РКИБ) ежедневно обращаются около 300 больных. Половина из них — с кишечной инфекцией.
В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава КР рассказали, как можно избежать пищевого отравления.
Обращайте внимание на сроки хранения
При покупке скоропортящихся продуктов обращайте внимание на условия хранения, сроки годности продукции, упаковку. Покупать их следует только в торговых точках, оснащенных холодильным оборудованием.
К скоропортящимся пищевым продуктам относятся: молочные продукты, включая мороженое; готовые развесные салаты; кондитерские изделия с кремом, вареная колбаса и мясные деликатесы; рыба свежая и слабосоленая; выпечка с мясной, овощной и сырной начинкой и тому подобное.
Упаковка должна быть без повреждений
Не стоит покупать быстрозамороженные полуфабрикаты в деформированном пакете со слипшимся содержимым. Скорее всего, продукт подвергался размораживанию, значит, потерял качество. Это касается и мороженого.
Воздержитесь от чебуреков
В жару опасно покупать выпечку с мясной, овощной и сырной начинкой, чебуреки, беляши, шаурму, гамбургеры, булочки с кремом, пирожное… Как правило, в палатках, где их готовят и продают, нет условий для длительного хранения продуктов.
Соблюдайте правила хранения
При хранении в холодильнике не допускайте соприкосновения приготовленной еды с сырыми продуктами (готовые продукты храните в закрытой посуде).
Скоропортящиеся пищевые продукты, готовые блюда при комнатной температуре нельзя хранить более двух часов.
Мойте руки, овощи и фрукты перед едой
Купленные овощи и фрукты, бахчевые перед употреблением тщательно промывайте водопроводной водой, затем ополаскивайте кипяченой водой, особенно для питания детей.
Регулярное мытье рук перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета предохранит вас от инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
Требуйте сертификаты на продукты
Не приобретайте бахчевые культуры (арбузы, дыни) в разрезанном виде. Требуйте от реализаторов документы, подтверждающие качество и безопасность. Не приобретайте бахчевые культуры, фрукты, овощи и другие продукты питания в торговых точках, расположенных вдоль автомобильных дорог в неустановленных местах.
Не пейте сырую воду из источников
Воду из источников и колодцев нужно обследовать. В ней могут содержаться различные бактерии и микробы.
Подвергайте продукты термообработке
Сырое мясо, птицу, сырые мясные и рыбные полуфабрикаты, яйцо, творог перед употреблением подвергайте тщательной термической обработке, не перевозите их без соблюдения температурного режима с собой на длительные расстояния.
Не занимайтесь самолечением
Если отравления избежать не удалось, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.