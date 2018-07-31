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Общество

Как не отравиться. Практические советы врачей

В Кыргызстане отмечается рост кишечных инфекций. В Республиканскую инфекционную больницу (РКИБ) ежедневно обращаются около 300 больных. Половина из них — с кишечной инфекцией.

В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава КР рассказали, как можно избежать пищевого отравления.

1

Обращайте внимание на сроки хранения

При покупке скоропортящихся продуктов обращайте внимание на условия хранения, сроки годности продукции, упаковку. Покупать их следует только в торговых точках, оснащенных холодильным оборудованием.

К скоропортящимся пищевым продуктам относятся: молочные продукты, включая мороженое; готовые развесные салаты; кондитерские изделия с кремом, вареная колбаса и мясные деликатесы; рыба свежая и слабосоленая; выпечка с мясной, овощной и сырной начинкой и тому подобное.

2

Упаковка должна быть без повреждений

Не стоит покупать быстрозамороженные полуфабрикаты в деформированном пакете со слипшимся содержимым. Скорее всего, продукт подвергался размораживанию, значит, потерял качество. Это касается и мороженого.

3

Воздержитесь от чебуреков

В жару опасно покупать выпечку с мясной, овощной и сырной начинкой, чебуреки, беляши, шаурму, гамбургеры, булочки с кремом, пирожное… Как правило, в палатках, где их готовят и продают, нет условий для длительного хранения продуктов.

4

Соблюдайте правила хранения

При хранении в холодильнике не допускайте соприкосновения приготовленной еды с сырыми продуктами (готовые продукты храните в закрытой посуде).

Скоропортящиеся пищевые продукты, готовые блюда при комнатной температуре нельзя хранить более двух часов.

5

Мойте руки, овощи и фрукты перед едой

Купленные овощи и фрукты, бахчевые перед употреблением тщательно промывайте водопроводной водой, затем ополаскивайте кипяченой водой, особенно для питания детей.

Регулярное мытье рук перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета предохранит вас от инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

6

Требуйте сертификаты на продукты

Не приобретайте бахчевые культуры (арбузы, дыни) в разрезанном виде. Требуйте от реализаторов документы, подтверждающие качество и безопасность. Не приобретайте бахчевые культуры, фрукты, овощи и другие продукты питания в торговых точках, расположенных вдоль автомобильных дорог в неустановленных местах.

7

Не пейте сырую воду из источников

Воду из источников и колодцев нужно обследовать. В ней могут содержаться различные бактерии и микробы.

8

Подвергайте продукты термообработке

Сырое мясо, птицу, сырые мясные и рыбные полуфабрикаты, яйцо, творог перед употреблением подвергайте тщательной термической обработке, не перевозите их без соблюдения температурного режима с собой на длительные расстояния.

9

Не занимайтесь самолечением

Если отравления избежать не удалось, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.
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