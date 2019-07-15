В минувшие выходные социальные сети разрывало видео «Кыргызская железная дорога» срывает туристический сезон», в котором автор показывает, в каких нечеловеческих условиях приходится добираться пассажирам до озера Иссык-Куль.

Так совпало, что в эти же выходные корреспондент 24.kg отправилась тем же маршрутом. Целью не стояло придираться к мелочам и инспектировать вагон, но некоторыми наблюдениями поделилась.

Более дешевого способа добраться до Иссык-Куля, чем железнодорожного, в Кыргызстане просто не найти.

В летний туристический сезон – с 15 июля по 8 сентября – поезд «Бишкек – Рыбачье» курсирует ежедневно. С 14 июня по 14 июля – в пятницу, субботу и воскресенье.

Взрослый билет стоит 69 сомов, детский (с 5 до 10 лет) — 34 сома.

Со станции «Бишкек-I» поезд отправляется в 6.25. В Балыкчи пребывает в 11.20.

Мы предпочли уезжать с железнодорожного вокзала, так как поезд все равно останавливается на каждой станции по пути следования. Их достаточно много, однако остановки короткие, в пути не утомляют.

Людей на перроне достаточно много, практически все с детьми. Особенно порадовали иностранные туристы. Они будут грузиться в вагон с велосипедами.

Спешки при посадке нет, как, например, при отправлении поезда дальнего следования, где на нее дают пару минут. Проводники ждут, пока все желающие зайдут в вагон.

С местами, конечно, засада. Некоторые бывалые пассажиры сели на станции «Бишкек-I» и предусмотрительно заняли полки для своих товарищей, которые сядут только в Токмаке.

Найти свободное купе не удалось, но, на удивление, места хватило всем. Дети вдвоем уютно расположились на верхней боковушке в соседнем купе. Пассажиры растерянно занимают места, лишь бы сесть, а потом начинают меняться поближе к своим. Никаких разногласий при этом не возникает.

Фото 24.kg. Всем пассажирам хватило места в вагоне

Повезло тем, кто занял верхние полки. Им удалось проспать всю дорогу. Нижние боковые места по мере притока пассажиров пришлось разложить, чтобы увеличить количество посадочных мест.

Нужно отдать должное нашему проводнику. Ни один пассажир не ехал стоя. На станции вагон набивается людьми, а как только поезд трогается, все каким-то образом рассаживаются. Не заняты были и багажные полки. Разве что дети забирались туда ради забавы.

Многие родители соглашаются на путешествие на поезде ради детей. Дорога в Балыкчи проходит по красивейшему горному маршруту. Местами железнодорожные пути будто нависают над пропастью. Внизу проносятся крохотные машинки, бурлит между скал река, а поезд медленно ползет выше линий электропередачи. К сожалению, детей такими пейзажами не удивить. Кто-то из них пропустил все, уткнувшись в телефон, кто-то просто проспал.

Вагон ничем не отличается от обычного плацкарта, такие же полки. Только белье не выдают. Поэтому, если вы рискнете поехать на поезде в Балыкчи, обязательно возьмите простынь.

Бесцеремонные пассажиры еще не перевелись. Для них улечься в обуви на полку – норма.

Несмотря на большой поток людей, в вагоне чисто, сиденья не обшарпанные, занавески не замусолены. Проводник даже растопил бойлер и вежливо всем предложил выпить чаю. Правда, как потом выяснилось, горячая вода есть только в одном вагоне. На поезд выдают лишь ведро угля. На обратную дорогу его, видимо, не хватило, однако кипяток нам найти не удалось.

Фото 24.kg. Проводник растапливает бойлер

Спустя пару станций по вагону разнесся запах колбасы. Дети тут же оживились, заявив, что пора кушать. А чем еще заниматься в поезде в течение пяти часов пути?

На столике тут же появились курочка в фольге, отварной картофель, малосольные огурцы, яйца, соль в спичечном коробке.

Некоторые не прочь и выпить. Начинается веселье. Разгоряченные родители играют в карты, дети с верхних полок поют им песни. Была бы гитара, наверное, пел бы весь вагон.

Мусор после себя все убрали в пакеты. Посуду можно помыть в туалете. Он, на удивление, не загажен. Есть туалетная бумага и мыло. За дверью у проводника наготове стоят швабра и веник.

В Балыкчи приехали по расписанию — в 11.20. Пассажиров тут же обступили назойливые таксисты, предлагающие отвезти на пляж или дальше в Тамчи или Чолпон-Ату. Скажите, что вас встречают, и они тут же отстанут. Уехать с вокзала можно на маршрутках.

В Балыкчи два городских пляжа – старый и новый. Проезд до нового пляжа обойдется в 20 сомов. Находится он в 20 минутах езды от вокзала.

Территория довольно благоустроена, дорожка к озеру вымощена брусчаткой, бордюры побелены, высажены цветы, установлены грибки и раздевалки.

На пляже есть небольшие развлечения для детей — игровые автоматы и катамараны. Аренда лодки на час обойдется в 200 сомов. Для удобства отдыхающих на пляже есть палатки, в которых можно спрятаться от балыкчинского ветра. Их сдают за 100 сомов в час.

Не останутся туристы и голодными. Рядом много юрт-кафе, где порция любого блюда стоит 100 сомов. К сожалению, а может, и к счастью, местный общепит не проверили.

Цены в небольших киосках ничем не отличаются от столичных.

Здесь можно купить копченую форель или сельдь, напитки и снеки.

По нужде людям не приходится бежать в озеро или прятаться в кустах. Невдалеке построен комфортабельный платный туалет. Для взрослых — 10 сомов, для детей — 5 сомов.

Побережье чистое. Не сказать, что идеальное, но залежей мусора мы не заметили. На входе на пляж установлены урны и отдельный контейнер для сбора пластиковых бутылок.

Фото 24.kg. Новый городской пляж в Балыкчи

Береговая линия усыпана ракушками. Берег на городском пляже каменистый. Придется пройти метров 10 по камням, а потом начинается ил, поэтому кристально чистой воды не ищите. Зато вода быстрее прогревается и безопасная глубина для купания обеспечена на 60- 90 метров . То, что нужно для детей.

Пора отправляться в обратный путь. Большинство туристов не ездят на Иссык-Куль на один день. Свободных мест в вагоне значительно больше. Обратный билет в кассе вокзала не продают.

Кассир обилечивает на месте, однако почему-то не все пробивает через кассовый аппарат. Наверняка деньги уходят в карман.

Еще один из минусов — незакрытый туалет в населенных пунктах. На обратном пути уставшие проводники сладко спали в своих купе.

Покупая билеты в Бишкеке, кассир удивленно спросила, куда все едут, но билеты все равно продала. Зная о наплыве туристов, не лишними были бы дополнительные вагоны. Желающих увидеть жемчужину Кыргызстана действительно много.