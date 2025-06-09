Проезд в поездах подешевеет. «Кыргыз темир жолу» об условиях снижения тарифа

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует пассажиров о нововведениях в тарифной системе на проезд в поездах внутреннего сообщения. В соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций с 13 июня 2025 года вводятся фиксированные тарифы, которые будут зависеть от формы оплаты — наличной или безналичной.

Согласно официальной информации, теперь:

стоимость проезда будет фиксированной, независимо от станции посадки и высадки;

при безналичной оплате стоимость проезда будет ниже, чем при оплате наличными;

тарифы различаются по направлениям, но сохраняется единая логика: безнал — дешевле, наличка — дороже.

Например, если пассажир едет от Каинды или Сокулука до станции «Бишкек-2», он заплатит 40 сомов при безналичной оплате и 60 сомов — при наличной. Ранее этот маршрут обходился в 56 сомов или 20 сомов в зависимости от участка.

На маршруте от Бишкека до Канта или Токмака проезд также будет стоить 40 сомов по безналу, и 60 сомов — наличными. Для сравнения: раньше проезд до Канта стоил 20 сомов, до Токмака — 56 сомов.

При этом действующая стоимость на маршрутах до Балыкчи и пляжа сохраняется при безналичной оплате.

Билеты можно приобрести:

на официальном веб-портале: ticket.railway.kg;

в мобильном приложении: railway.kg;

в кассах вокзала «Бишкек-2»;

также в пути следования поезда — любым способом, включая все международные платежные системы, действующие на территории КР.

Отмечается, что решение направлено на стимулирование безналичной оплаты, повышение прозрачности расчетов и удобства для пассажиров.