Бланки водительских удостоверений. Срок подачи заявок продлен на один месяц

Одному из участников тендера на покупку бланков водительских удостоверений дали дополнительное время для сбора документов. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

Напомним, вчера, 9 июля, за минуту до вскрытия, срок подачи заявок продлили еще на месяц.

Как рассказали в ГРС, одна из компаний обратилась с просьбой в межведомственную комиссию передвинуть сроки в связи с тем, что они не успевают собрать требуемые документы. Решением комиссии сроки продлили.

Какая компания и какие документы она не успела собрать, не подлежит разглашению в соответствии с законом о госзакупках.