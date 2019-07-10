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Общество
Сюжет: ЧП в армии (217)

Избиение солдат в Кой-Таше. Обвиняемых освободили из-под стражи

Обвиняемых в избиении солдат в войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше, освободили из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что решение принял Чуйский областной суд.

«Вторая инстанция изменила приговор Аламединского районного суда. К троим обвиняемым — З. Казыбек уулу, Ж.Жапарову и У.Орозбаеву — суд применил пробационный надзор на полтора года. Исковые требования потерпевших оставлены в силе», — заявили редакции.

Напомним, что в августе 2018 года солдаты срочной службы войсковой части № 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.

Приговором Аламединского райсуда командир части и старшина получили по 2,6 года лишения свободы, а прапорщик — 3 года. Представители гособвинения требовали по пять лет тюрьмы для каждого. 
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