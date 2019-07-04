Кылычбек Султан заявил, что находится в политическом капкане

Бывший посол Кыргызстана в Южной Корее и основатель газеты «Супер Инфо» Кылычбек Султан вышел с допроса. Он заявил журналистам, что в ГКНБ его обязали приходить на встречу к следователям по первому же вызову.

«Я не могу понять, что хочет власть. Последний год я и так нахожусь в политическом капкане. Теперь не знаю, президент решил разобраться во всем и прекратить гонения против меня или, наоборот, усилить давление», — сказал Кылычбек Султан.

Напомним, что Кылычбек Султан был вызван на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по ранее возбужденному уголовному делу. Его сторонники сомневаются в этом и считают, что на него оказывается давление из-за его недавнего визита в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они устроили митинг у здания ГКНБ.