У здания ГКНБ митингуют в поддержку экс-посла Кылычбека Султана

Коллектив газеты «Супер Инфо» и портала Super.kg митингует у здания ГКНБ. Они вышли поддержать экс-посла и основателя издания Кылычбека Султана.
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По словам Кылычбека Султана, он проходит в качестве свидетеля. Но из-за подписки о неразглашении не может сообщить подробности уголовного дела.
«Однако могу сказать, что это чисто политическое дело. Попытка запугать, заткнуть. Повестку я получил на следующий день после посещения дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Туда я ездил, чтобы выразить свою позицию и поздороваться с ним. У нас не должно быть гонений из-за личных позиций и мнений», — сказал он.