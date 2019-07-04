У здания ГКНБ митингуют в поддержку экс-посла Кылычбека Султана

Коллектив газеты «Супер Инфо» и портала Super.kg митингует у здания ГКНБ. Они вышли поддержать экс-посла и основателя издания Кылычбека Султана.

Читайте по теме Кылычбек Султан вновь вызван на допрос в ГКНБ

Отметим, что накануне Кылычбек Султан получил повестку на допрос в ГКНБ. Вчера он 5 часов был на беседе у следователей комитета. Сегодня его вновь вызвали.

По словам Кылычбека Султана, он проходит в качестве свидетеля. Но из-за подписки о неразглашении не может сообщить подробности уголовного дела.

«Однако могу сказать, что это чисто политическое дело. Попытка запугать, заткнуть. Повестку я получил на следующий день после посещения дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Туда я ездил, чтобы выразить свою позицию и поздороваться с ним. У нас не должно быть гонений из-за личных позиций и мнений», — сказал он.