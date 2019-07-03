Экс-посла в Южной Корее Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-посла Кыргызстана в Южной Корее и основателя кыргызскоязычной газеты «Супер инфо» Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, зачем бывшего дипломата вызвали на допрос, неизвестно.

«По закону правоохранительные органы обязаны сообщить причину вызова на допрос. Однако нам ничего не сказали. Кылычбеку Султану отправили повестку с требованием явиться в 12.00, однако в связи с тем, что я, как адвокат, не могла прийти в это время, допрос назначен на 14.30», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что Кылычбек Султан вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Отметим, что 2 июля Кылычбек Султан приезжал в дом к Алмазбеку Атамбаеву.