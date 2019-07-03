14:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Экс-посла в Южной Корее Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-посла Кыргызстана в Южной Корее и основателя кыргызскоязычной газеты «Супер инфо» Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, зачем бывшего дипломата вызвали на допрос, неизвестно.

«По закону правоохранительные органы обязаны сообщить причину вызова на допрос. Однако нам ничего не сказали. Кылычбеку Султану отправили повестку с требованием явиться в 12.00, однако в связи с тем, что я, как адвокат, не могла прийти в это время, допрос назначен на 14.30», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что Кылычбек Султан вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Отметим, что 2 июля Кылычбек Султан приезжал в дом к Алмазбеку Атамбаеву.
Ссылка:
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
У самого популярного кыргызскоязычного издания «Супер инфо» новый владелец
После заявлений о коррупции в МИД давили на сотрудников посольства в Корее
Кыргызстанга кайтып келген мурдакы элчи Кылычбек Султан курултайга катышат
Кылычбек Султан. Бунтарь, романтик, карьерист?
Бывший посол Кылычбек Султан возвращается в Кыргызстан
Ибрагим Жунусов поменяет место посла Кыргызстана с Турции на Узбекистан
В Жогорку Кенеше обсудят заявление бывшего посла Кыргызстана в Корее
Кылычбека Султана освободили от должности посла в Корее
Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан попросил политическое убежище
Нарушения МИД и посла в Корее. Информация подтвердилась, проверит прокуратура
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе