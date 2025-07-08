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Власть

Новым послом КР в Пакистане назначен Кылычбек Султан

Указом президента Садыра Жапарова новым Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Пакистане назначен Кылычбек Султан. Об этом сообщили в администрации президента.

Предыдущий посол КР в Пакистане Авазбек Атаханов был освобожден от должности в мае этого года.

Кылычбек Султан — основатель новостных сайтов «Сереп медиа», «Супер.кг», газеты «Супер-Инфо», в 2012-2013 годы работал министром социального развития. В 2014 году был назначен послом в Малайзии, в 2016-м — подал в отставку, а в 2017-ом стал послом в Корее. Дважды занимал должность посла по особым поручениям — при министре Эрлане Абдылдаеве в 2016 году и с марта 2022 года при действующем министре Жээнбеке Кулубаеве.

Ссылка: https://24.kg/vlast/335573/
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